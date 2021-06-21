Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım
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Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sözcü yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasındaki kavga, gündeme damga vurdu. İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili imalı tweet atan Yılmaz Özdil'e Uğur Dündar'dan çok sert tepki geldi. Dündar, Özdil'e yönelik, "Ayıp değil mi utan. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım" dedi.

Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan gerginlik, geceye damga vurdu. Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili attığı TELE 1 imalı tweet, usta gazeteci Uğur Dündar'ı çıldırttı.

"KİMLERE TELEVİZYON KURDURDUKLARI YAZIYOR"

Özdil, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

"GÜVENİLİR ARAŞTIRMACI GAZETECİLER NİYE BAHSETMİYOR"

"SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadeleriyle Twitter paylaşımına devam eden Özdil'e Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

TELE 1 İMASINDA BULUNDU

İki ismin kavgası, Tele 1'in kuruluşuna ilişkin iması nedeniyle çıktı. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

Dündar, konuşmasının devamında, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"DEĞERLİ AĞABEYİM BENİ ELEŞTİRİYOR"

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." paylaşımı yaptı.

"İSMAİL SAYMAZ'A TAKMIŞ"

Bunun üzerine Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" dedi.

Dündar, Özdil'in kendisine "değerli ağabeyim" diye mesaj attığını da ifade ederek, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" tepkisi gösterdi.

Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım
Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım - Haberler
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