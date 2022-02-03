Son dakika haberleri: Yılmaz Özdil'in hakaret davasında Ebubekir Sifil ifade verdi

YALOVA (DHA) - "YOBAZIN Tehdidi" başlıklı köşe yazısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci yazar Yılmaz Özdil'den şikayetçi olan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil mahkemede ifade verdi. Sifil "IŞİD zihniyetli diyerek hakaret etmiştir" dedi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Doç. Dr. Ebubekir Sifil ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada şikayetçi Ebubekir Sifil, "2020 yılında sanık Yılmaz Özdil katıldığı bir televizyon programında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yağmur duası yapılmasına yönelik kararını eleştirir ve dalga geçer şekilde yapmıştı. Bende Twitter hesabımdan sanığın ve Cüneyt Akman'ın Müslümanların kutsallarıyla alakası olmadığını ve değer vermediğini belirterek vefat ettiklerinde camilere getirilmemeleri teklifinde içeren bir paylaşımda bulundum. Bunun üzerine sanık Yılmaz Özdil bir gazetede köşesinde benim hakkımda 'Yobazın tehdidi' başlıklı yazıyı kaleme almıştır, yazı içeriğinde bana yobaz ve şuursuz yobaz insanlıktan ne kadar çıktığının ayrıca 'IŞİD zihniyetli' diyerek hakaret etmiştir. Çalıştığım Üniversiteyi belirterek hedef göstermiştir. Olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi. Sanık avukatı İsmail Yılmaz "Şikayetçi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda 'öldüklerinde cesetleri camiye getirilmesin' şeklinde paylaşımda bulunmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yağmur duası yapılması yönündeki kararından önce 3 gün şiddetli yağış olacağı yönünde haberler bulunmaktadır. Müvekkil bu haberler doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararını eleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

DOSYA MÜTALAA HAZIRLANMASI İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.