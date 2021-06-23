Yılmaz Özdil ile tartışan Uğur Dündar: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar, canlı yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek çok sert tepki göstermişti.

Özdil'le tartıştığı programdan bu yana Sözcü gazetesindeki yazılarına ara veren Uğur Dündar'dan yeni paylaşım geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın"

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz 'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar , TELE1 canlı yayınında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek çok sert tepki göstermişti.

NE OLMUŞTU?

Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Tele1'de yayınlanan Anında Manşet programında konuşan Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil birbirine girdi. Özdil, sosyal medya hesabından Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasında bulundu. Dündar, Özdil'e canlı yayında yanıt verdi.

ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın, "Dürüst ve güvenilir (!)" sözleri ile ima ettiği Uğur Dündar'a, ARTI 1 TV'yi kurdurduğunu öne süren Özdil paylaşımlarında "Araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" dedi.

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar, canlı yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek tepki göstermişti.