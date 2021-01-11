Yılmaz Morgül'den Özdemir Erdoğan'a tepki: Gitsin o kapak resmine baksın!
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Yılmaz Morgül'den Özdemir Erdoğan'a tepki: Gitsin o kapak resmine baksın!

11.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:34
Yılmaz Morgül'den Özdemir Erdoğan'a tepki: Gitsin o kapak resmine baksın!

Zeki Müren'e övgüler yağdıran Morgül, Özdemir Erdoğan'ın yıllar önce "Düşünceli Şarkılar" adlı albümü için verdiği pozlara gönderme yaptı: "Zeki Müren sanat güneşimizdir.

Zeki Müren'e övgüler yağdıran Morgül, Özdemir Erdoğan'ın yıllar önce "Düşünceli Şarkılar" adlı albümü için verdiği pozlara gönderme yaptı: "Zeki Müren sanat güneşimizdir. Manşet olmak için her sene çıkıp Zeki Müren'e hakaret etmesine gerek yok, kendisi yıllar önce 'Düşünceli Şarkılar' albümü kapağında çırılçıplak poz vermiştir, gitsin o kapak resmine baksın. Yoksa o soyunarak mı rol model olmak istedi?"

Kaynak: Hürriyet

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