Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında, nereli? Yılmaz Kunt biyografisi!
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Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında, nereli? Yılmaz Kunt biyografisi!

Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında, nereli? Yılmaz Kunt biyografisi!
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2015 yılında Best Model of Turkey yarışması erkekler kategorisinde birinci seçilerek adını duyuran Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında, nereli? Yılmaz Kunt mesleği nedir? Yılmaz Kunt hayatı ve biyografisi nedir?

1994 Ankara doğumlu Türk model ve oyuncu olan Yılmaz Kunt 2015 yılında Best Model of Turkey yarışması erkekler kategorisinde birinci seçilerek adını duyurmuştur. Peki, Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında, nereli? Yılmaz Kunt mesleği nedir? Yılmaz Kunt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YILMAZ KUNT KİMDİR?

1994 Ankara doğumlu Türk model ve oyuncu olan Yılmaz Kunt, 1.89 boyundadır ve 80 kilodur.

2015 yılında Best Model of Turkey yarışması erkekler kategorisinde birinci seçilerek adını duyurmuştur.

Kunt, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezundur.

ROL ALDIĞI PROJELER

Gülümse Yeter

Bahtiyar Ölmez

Afili Aşk

Kırmızı Oda

Baş Belası

ALDIĞI ÖDÜLLER

2015 Best Model of Turkey Birincilik

2015 Best Model European Union Birincilik

2015 Best Model of the World Birincilik

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Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında, nereli? Yılmaz Kunt biyografisi! - Haberler
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