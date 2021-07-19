Yıldızlar da Kayar'ın çekimleri başladı
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Yıldızlar da Kayar'ın çekimleri başladı

Yıldızlar da Kayar'ın çekimleri başladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cem Kılıç'ın 'Popstar Berkcan', Ceyda Olguner'in ise 'Zeynep Öğretmen' rolünde seyirci karşısına çıkacağı filmin oyuncu kadrosunda Cezmi Baskın, Volga Sorgu ve Müge Coşkun da yer alıyor.

Cem Kılıç'ın 'Popstar Berkcan', Ceyda Olguner'in ise 'Zeynep Öğretmen' rolünde seyirci karşısına çıkacağı filmin oyuncu kadrosunda Cezmi Baskın, Volga Sorgu ve Müge Coşkun da yer alıyor. Yapımcılığını Enis Özkan ve Murat Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Koray Yeltekin'in yazdığı filmin yönetmeni ise Günay Günaydın.

"Yıldızlar da Kayar"ın hikayesi kısaca şöyle: Popstar Berkcan, kırmızı ışıkta arabasının camını temizlemeye çalışan çocukla tartışınca magazin basınında gündem olur. Olay, kamuoyu baskısıyla mahkemeye taşınır. Berkcan, ışıltılı hayatından 6 ay mahrum edilerek bir köyde yaşamaya mahküm edilir. Köyde zor günler geçiren şarkıcı, Zeynep Öğretmen'le tanıştığında işler değişir. Köy muhtarı, festival düzenlemek için Berkcan'dan yardım ister. Berkcan da bunu Zeynep Öğretmen'e yakınlaşmak adına fırsat olarak görüp kabul eder.

Kaynak: Hürriyet

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