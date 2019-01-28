Yıldız Tilbe "Seni P....lerin Elinden Kurtardım" Diyen İbrahim Tatlıses'e Yeşil Işık Yaktı

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilbe, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tilbe, yıllar önce İbrahim Tatlıses ile yaşadığı tatsızlıkla ilgili sorulara dikkat çekici cevap verdi.

YAYINI TERK ETMİŞTİ

2009 yılında 'İbo Show'a katılan Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses tarafından şarkısı kesilince sinirlenmiş, tepkisini gösterince türkücüden "Seni p...n elinden kurtardım" diye karşılık alan Tilbe, yayını terk etmişti.

"İBO SHOW BAŞLASIN DÜŞÜNÜRÜZ"

Bir zamanlar kavgalı olduğu İbrahim Tatlıses'in annesinin vefatını hatırlattığımız Tilbe, Allah rahmet eylesin,ölümün her hali kötüdür dedi. İbo Show'un tekrar başlayacağını hatırlatan basın mensupları,eğer İbrahim Bey sizi programa davet eder ise katılır mısınız sorusuna Tilbe "Bir başlasın da gerisini düşünürüz" diyerek Tatlıses ile ilgili soruları geçiştirdi.

"SINGLE DAHA ÇABUK ULAŞIYOR SEVENLERİME"

Yıldız Tilbe, "Kıbrıs'ı seviyorum evimizin arka bahçesi gibi her anlamda güzel bir yer" derken yeni albüm için de "single çıkartacağım o daha çabuk ulaşıyor sevenlerime" dedi. Tilbe, henüz gerçekleşmeyen Sezen Aksu ile projeleri için de "Sezen Hanım çok yoğun ilk fırsatta beni arayacak" dedi.

"CANI İSTERSE DÖNER"

Aksu'nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasına da "İnşallah, canı isterse döner, bence özgür bırakalım nasıl istiyorsa öyle yapsın, ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim. Sezen, sahneye çıkmalı biz de izlemeli ve dinlemeliyiz bu bir ihtiyaç yani" dedi. Tilbe, muhabirlerin siz de müziği zirvede bırakacak mısınız,sizin için zirve neresidir? sorusuna ise "benim için her gün zirve ben zirvede yaşayan bir kadınım. Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür" dedi. Tilbe 14 Şubat sevgililer günü için de çok güzel bir sürprizim var dedi. Aşk kadını olarak aşk size ne zaman uğrayacak sorularına da "Boş yere beklemeyin, daha çok beklersiniz beni biri ile yan yana görmek için" dedi.