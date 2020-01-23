Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?"
Sahnede yaptığı çılgınlıklar ve açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı Yıldız Tilbe saçını kestirdi. Yeni görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal" yazdı.
Bergüzar Korel ve Tuba Büyüküstün'den sonra Yıldız Tilbe'de kısa saç modasına uydu. Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, yeni görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan hayranlarıyla paylaştı.
"SAÇLARIMI YONTTUM SAYILIR"
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe, hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor. Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapan Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. 'Müslüm' filmini izliyorum" yazdı.
"ÇOK YAKIŞIKLI OLMUŞSUN ABLA"
Yıldız Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı takipçileri, "Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış, Kendine ne yaptın Yıldız?" şeklinde yorumlarda bulundu.
Haber Videosu: Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! 'Kendine ne yaptın Yıldız?'
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boyanıp yalandan kandırmıyor kimseyi sizin benim gibi biri aslında üstünlük yaslamıyor orjinal ve egosuz biriCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yakışıklı tabiri erkekler için kullanılır, kadınlar için ise güzel olduğu söylenir. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KISA SAÇ İYİDİR AMA MODELLİ OLSAYDI BARİ. . KENDİN Mİ KESTİN ACEBA.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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nekadar güzel olabilisinkiCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Habeş tavuğu gibi olmuş.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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yıldız, ım yaaa bal kadın her hali çok tatlı :)Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır