Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?"
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Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?"

Sahnede yaptığı çılgınlıklar ve açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı Yıldız Tilbe saçını kestirdi. Yeni görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal" yazdı.

23.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:57
Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu!

Bergüzar Korel ve 'den sonra 'de kısa saç modasına uydu. Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, yeni görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi 'dan hayranlarıyla paylaştı.

"SAÇLARIMI YONTTUM SAYILIR"

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe, hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor. Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapan Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. 'Müslüm' filmini izliyorum" yazdı.

"ÇOK YAKIŞIKLI OLMUŞSUN ABLA"

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı takipçileri, "Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış, Kendine ne yaptın Yıldız?" şeklinde yorumlarda bulundu.


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: Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! 'Kendine ne yaptın Yıldız?'
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