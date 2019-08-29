Yıldız Tilbe'den son anda süper gol

29.08.2019 10:20

Sesi yorumculuğu Besteleriyle ünlü sanatçı kendi şarkıları hariç başka eserleri okumadığı Tilbe severler bilmektedir. Ancak ünlü sanatçı Moko yapımın Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş saygı albümü teklifi üzerinealbümüne katılmayı kabul etti.

İlk olarak Merhum Şeneş'inbir parçasını seslendirdi tüm stüdyo calışmaları biten parçayı son anda TİLBEgeri cekti Yapımcı moko yapıma süpriz biçimde Ferdi Özbeğen'inseslendirdiği ...

Sonrasında Şarkısını ünlü aranjör Yıldıray Gürgen'lebitiren şarkıcı Moko yapımışaşırttı muhteşem yorumuyla bugüne kadar gizli kalmış eser şimdiden albümün flash şarkılarndan oldu.

Kaynak: Bültenler