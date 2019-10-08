Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin

Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin

Amerika Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdidinden sonra sanatçı Yıldız Tilbe sinirlendi. Sosyal medya hesabından sert açıklama yapan Tilbe, "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin" dedi.

08.10.2019 16:39
Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmiş, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Sanatçı Yıldız Tilbe de bu açıklamalara sessiz kalmadı. Twitter hesabından açıklama yapan Tilbe, "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin" ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZI BOZANLARA SEBZE, MEYVE VERMEYELİM"

Sözlerine "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin, dünya kurtulsun" diyen Tilbe, şöyle devam etti: "Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım, sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim. Ekelim biçelim, hiçbirine ihtiyacımız yok."

İşte Yıldız Tilbe'nin Amerika'ya tepki gösterdiği paylaşım;

TRUMP TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ekonomisiyle tehdit etmişti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde sınırları aşan bir şey yapması halinde, Türkiye ekonomisini tamamen yok edip ortadan kaldıracağı" tehdidinde bulundu. Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason da yaptığı açıklamada,"Türkiye Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı, gözlem ve keşif bilgileri verilmeyecek" demişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım).(Türkiye'nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD'lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD'in yüzde 100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere, beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi."

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YORUMLAR (24)

  • OSMANİYE:
    ALAY EDEN DİNGİLLER YILDIZIN TIRNAĞI OLAMAZSINIZ KARINCA BİLE OLSA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYOR SAFIMIZ BELLİ OLSUN DİYE. . . NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. . . .
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  • KAFASI YERİNDE DEĞİL CİDDİYE ALMAYIN:
    karıyı esrara bağladınız ; turkuazcı tırrekler!!
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  • ASLI:
    YA YILDIZ ORTA 2 TERK EĞİTİMİN İLE BU KONULAR AŞAR SENİ SEN İŞİNİ YAP MÜZİĞİNİDE BEĞENMEM AMA NEYSE.
    Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
  • ADINI YAZ Y:
    Aslı bunun eğitimle alakası yok. bu sadece düşünce özgürlüğü. . insanları eğitimiyle değilde insan oldukları için saygı duyalım lütfen . .
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  • ALMANCİ:
    iyi ki zamaninda Almanyaya goc etmisiz orta dogu batakligindan bu gereksiz sovlardan kurtulduk cok sukur
    Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
  • ALİ:
    Allah senin gibi vatan haininin ve sülalesinin binbir türlü belasını versin!
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