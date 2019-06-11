Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün katıldığı bir TV programında İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstleneceği canlı yayın için Binali Yıldırım'ın programda sorulacak soruları önceden görmek istediğinin kendisine iletildiğini iddia etti. İmamoğlu'nun bu iddiasına Yıldırım'dan yalanlama geldi.

"BUNUN ADI BASİTLİKTİR"

Sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'nu eleştiren Yıldırım, böyle bir talebinin olmadığını ve yalan beyan için CHP adayının özür dilemesi gerektiğini söyledi.

İşte Yıldırım'ın o açıklamaları;

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor.

Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.