Yıldırım Belediyespor'da Transfer Harekatı

Yeni sezonda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hazırlanan ve kadrosunu koruyarak yapılacak yeni takviyelerle ligde kalıcı olmayı planlayan Yıldırım Belediyespor'da sezon öncesi kadro çalışmaları sürüyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in yeni ekibi Yıldırım Belediyespor, 2018-2019 sezonu planlama çalışmalarını hızlandırdı. Ligde üst sıraları hedefleyen bir ekip oluşturmak için kadro yapılanmasına hız veren lacivert turkuazlılar, Somaspor'dan 1995 doğumlu Erhan Tatlıdil, Yunus Emre Belediyespor'dan 1990 doğumlu Feyyaz Yaşar ve Nevşehir Belediyespor'dan 1990 doğumlu Serhan Karahan'ı kadrosuna kattı. Mahmutbey'de futbola başlayan Erhan Tatlıdil sırasıyla Sakaryaspor, Yeni Çanspor, Nilüfer Erdemli ve Somaspor'da forma giydi. Futbol yaşantısına Yeşil Bursa'da başlayan Feyyaz Yaşar, sırasıyla Mudanyaspor, Bursa Merinosspor, Zonguldak Kömürspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Tire 1922 Spor, Sarayköy 1926 Futbol Kulübü, Maltepespor ve Yunus Emre Belediyespor formalarını terletti. Yeşil Bursa'da futbolla tanışan diğer oyuncu Serhan Karahan ise, sırasıyla Bağlarbaşıspor, Orhangazi Belediyespor, Çıksalın Spor, Karbel Karaköprü Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor'da oynadı.

İÇ TRANSFERDE 11 İMZA

Öte yandan iç transferde 11 oyuncuya yeniden imza attıran Yıldırım Belediyespor, şampiyon kadrosunu büyük ölçüde korudu. Semih Düzcan, Serbay Oluç, Erhan Şahin, Turgut Yılmaz, Ali Şentürk, Koray Öztürk, Mustafa Salış, Taha Anavatan, Halil Asan, Şenol Turan ve Tolga Yıldırım, 2018-2019 futbol sezonunda da lacivert turkuazlı formayı terletecek.