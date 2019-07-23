Yıldıray Ölçek'ten Basın Bayramı kutlama mesajı

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak açıklamalarına başlayan Başkan Ölçek, "24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, 'Basın Bayramı' olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Gelişmiş toplumların vazgeçilmez unsuru olan basının görevini tarafsız ve objektif bir şekilde yürüttüğünde bir toplumun gelişimine, kalkınmasına, aydınlanmasına ve kurtuluşuna yol açmaktadır. İletişim ve düşünce özgürlüğünün bir ülkenin demokrasisine ve dolaylı olarak ekonomisine, kalkınmasına ve huzuruna ne kadar katkı sağladığı inkar edilemez bir gerçektir. Bu duygu ve düşüncelerle ajanslar, yerel gazete, dergi, radyo ve televizyon çalışanlarımız başta olmak üzere bütün gazeteci ve basın mensuplarının bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA