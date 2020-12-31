Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek

Koronavirüs salgınıyla birlikte en kalabalık kış aylarından birini geçiren Çeşme'nin 44 bin olan nüfusu, yılbaşının da etkisiyle 200 bine ulaştı. Gözler eğlencenin merkezi ilçeye çevrilirken, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, yeni yıl kutlamalarında koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmesi halinde anında müdahale edileceğini belirtti.

"KESİNLİKLE KUTLAMAYA İZİN VERİLMEYECEK"

Demir, "Yılbaşı ile ilgili yerel yönetimin aldığı kararlar var. Jandarma ve emniyet, kaymakamlık hem otelcilere hem de Çeşme'de yılbaşını geçirecek bütün konuklara yılbaşı için uyarılarda bulundu. Restoranlar kapalı, otellerde eğlence olmayacak. Hem evlerimizde hem sokaklarda hem de kiraladığımız villa ya da müstakil evlerde hiçbir şekilde eğlence yapılmayacak. Yüksek sesli müzik olduğu anda Çeşme'yi yöneten otoriteler duruma müdahil olacaklar ve kesinlikle kutlamalara izin vermeyecekler. Emniyet ve jandarma hassasiyetle kontrolleri sürdürecek. Hazırlıklar yapıldı ve İzmir'den de ilave ekipler Çeşme'ye intikal edecek" dedi.

"1 MİLYONA YAKIN MİSAFİR AĞIRLIYORUZ"

Çeşme'ye vatandaşların akın ettiğini dile getiren Yakup Demir, "Çeşme'de yazlıkçı misafirlerimiz pandemi nedeniyle konaklamaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle kışı, Çeşme'de yaz gibi yaşamaya devam ediyoruz. Yılbaşı nedeniyle konaklayanlar dışında gelenler için yer sorunu yaşıyoruz. 28 bin yatak kapasitesine sahip ilçe, pandemi nedeniyle şu an yaklaşık 4 bin yatakla hizmet veriyor. Çeşme'nin kış nüfusu 44 bin civarında, ancak yaz aylarında özellikle bayram günlerinde günübirlikçiler dahil 1 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Fakat bu kış Çeşme'nin nüfusu oldukça arttı, üç katına çıktı. Biz, 200 bin civarında kış nüfusuyla devam ediyoruz. Pandemi olmasaydı sezonu uzatmak için iyi bir nüfus olurdu. Umarım bu alışkanlık önümüzdeki kış da devam eder. Çünkü bütün yazlık evler kışa göre ayarlandı. Yazdan itibaren sadece Çeşme değil Bodrum gibi bütün sahillerimize ciddi bir akın oldu" diye konuştu.

KİRALANACAK EV KALMADI

Çeşme'de pandemi nedeniyle artan talebin yılbaşının da etkisiyle daha da arttığını dile getiren Demir, kiralanacak ev kalmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Ev kiralama konusunda özellikle Çeşme ve Bodrum'da bir talep oluştu. Yaz aylarında Çeşme'de kiralamak üzere yazlık yoktu. Müstakil yaşama noktaları çok fazla tercih edildi. Burada da Çeşme Ildırı, Ovacık ve Çiftlik köyüne kadar tüm evler kiralanmıştı. Kalan evler de yılbaşında ve hafta sonunda kiralanıyor. Çeşme'ye şu anda yılbaşında ya da hafta sonu gelmek isteyenler ev bulamaz. Çeşme'de ne kadar ev varsa hepsi doldu. Fazla ev olsaydı onlar da dolacaktı. Pandemi nedeniyle yazdan kalma bir talep vardı yılbaşı da bu talebi arttırdı. Çeşme, yüzde yüz dolu."

"MARKETLER DOLU"

Esnaf Selim Akbaykal (39), Çeşme'nin en kalabalık kışı geçirdiğini ifade ederek, "En dolu yılbaşını yaşamak üzere. Pandemi ve deprem nedeniyle insanlar yazlıklarında kalmayı tercih ediyor. Çeşme en kalabalık kışını yaşıyor, diyebiliriz. Yılbaşında daha fazla iş yapacağımızı ön gördüğümüz için malzeme aldık ve çalışan sayısını arttırdık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Gelen kişi sayısı arttı. Paket servis talebi de artmış olacak. Marketler sürekli dolu, sokaklarda ve caddelerde çok sayıda araç görüyoruz. Aldığımız sipariş sayısı da yükseldi. Trafikte de yoğunluk var" dedi.

30 YILDIR BÖYLE KIŞ GÖRÜLMEDİ

30 yıldır kış sezonunda böyle bir kalabalık yaşanmadığını ifade eden Yılmaz Erol Er (77) de "Geçmiş senelerde Çeşme bu kadar kalabalık değildi. Tatilden sonra dönüş olurdu ve muazzam bir sessizlik olurdu. Virüs ve depremin ardından yoğunluk arttı. 30 senedir burada yaşıyorum bu kadar yoğun olduğu hiç olmadı. Okullar da kapalı, gençler de burada. Yılbaşı ekstra bir kalabalığı neden oldu. Trafikte konvoylar oluşmayı başladı. Yoğunluk var" diye konuştu.

"İLK KEZ BU KADAR SAKİN BİR YILBAŞI GEÇİRECEĞİZ"

Vatandaş Metin Demirdağ (38) ise ilçe nüfusunun mevsime göre çok kalabalık olduğunu dile getirerek, "Bütün evler dolu. Günlük kiralık evler de doldu. Tabi sokaklar boş kalacak. Herkes evinde kutlayacak. İlk kez Çeşme'de yılbaşını bu kadar sessiz geçirmiş olacağız. Market alışverişleri yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu var" ifadelerini kullandı.

Reşat Akbaykal (72) da "Pandemi ve deprem nedeniyle Çeşme'de nüfus 150 binlere ulaştı. Çok kalabalık. Sokaklar ve trafik yoğun. Marketler de çok yoğun. Burada kış sezonu değil de bahar aylarında gibiyiz. Havalar da çok güzel. Birçok kişi ısıtma konusunda tamir yaptı. Kışı burada geçirmek istiyorlar. Vatandaşlar Çeşme'de kışın da yaşanabileceğini gördüğü için pandemi sonrası bu kadar olmasa bile kalan sayısının artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ