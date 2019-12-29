: Yılbaşında güvenliği 317 bin 121 polis ve jandarma personeli sağlayacak

29.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:49

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak için güvenlik tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personel görev alacak.

EKİPLER TEYAKKUZDA OLACAK

Önlemler kapsamında hava ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpeği de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev alacak.

İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, ülke genelinde görev alacak kolluk kuvvetlerinin yaklaşık beşte birine denk gelen 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

YILBAŞI TEDBİRLERİ

İçişleri Bakanlığı ayrıca 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri, umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak.

Kış turizminin yoğun yaşandığı yerler ile Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında yoğun talep gören tren hatlarında, gara giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanması, vatandaşlar ve Türkiye'ye turizm amacıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece görevlerine odaklanmaları sağlanacak.

Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilecek ve yeteri kadar ekip sevk edilecek. Ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) olay yerine koordineli ve eş zamanlı intikali planlanacak. Görevler icra edilirken teknik araç ve gereçler ile dedektör köpekler etkin şekilde kullanılacak.

İZİNSİZ SEYAHAT EDEN YABANCILAR

Pasaport ile pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılar, İl Göç İdaresi müdürlüklerine bildirilecek.

Kimlik Bildirme Kanununun, apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda uygulanmasına önem verilecek.

Kara ve denizdeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde gerekirse ilave tedbir alınacak.

Vatandaşlar, yılbaşı gecesi yaşanabilecek hırsızlıklara karşı bilgilendirilecek, önleyici devriye ekipleri görevlendirilecek.

TRAFİKTE ALINACAK TEDBİRLER

Hava şartları da dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile kavşaklarda ve kritik güzergahlardaki trafik timlerinin sayısı artırılacak, bugünden itibaren her gün 21.00'den sonra yol emniyeti ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Trafik kontrolleri, kazaların yoğun yaşandığı yerlerde yapılacak, olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri, sürücülerin rahatlıkla görülebileceği alanlarda sabit/seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette görevlendirilecek.

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçlar, alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek.

Şehir merkezlerinde güvenlik açısından hassas bölgelerde ve özellikle yılbaşı gecesi saat 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek.

Limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak. Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

Kaynak: AA

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