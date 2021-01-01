Yılbaşında geri sayım yaparken bağıran çocuğun 2021 versiyonu geldi mi? Kırmızı gömlekli çocuk 2021 versiyon haberimizde! Yiğit Çalışkan 2021 videosu
01.01.2021 00:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:49
2020 yılının bitiminde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de yeni yıla girerken bağıran çocuğun videosu sonunda geldi. Kırmızı gömlekli çocuk 2021 versiyon haberimizde! Yılbaşı kırmızı gömleklil çocuğun yeni versiyonu!
Yıllardır değişmeyen gelenek bu senede beklentileri karşıladı ve 2021 kombiniyle sosyal medyada yer aldı. Yeni yıla girerken bağıran çocuğun 2021 versiyonu geldi.
YILBAŞINDA GERİ SAYIM YAPARKEN BAĞIRAN ÇOCUK 2021
Bu sene koronavirüs pandemisi kombini ve vazgeçilmez kırmızı gömleğiyle videosunu paylaştı. Saatler önce duyurusunu yapan Yiğit Çalışkan, binlerce kişinin merak ettiği videoyu sosyal medya hesaplarına yükleyerek geleneği bozmadı.