Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı
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Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı

22 yaşındaki Amerikalı yıldız Kylie Jenner, New York'ta yılbaşı gecesini içki içerek kutladı. Aşırı derecede sarhoş olan Jenner, Instagram'da gümüş pullu elbisesi ile eğilerek çektiği fotoğrafı paylaştı. Jenner, fotoğraf çekerken göğüslerinin dekolte elbisesinden dışarı çıkmaması için elleri ile göğüslerini tuttu.

03.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:58

Kendisine ait kozmetik markası çıkaran ve genç yaşta milyarderler listesine giren Kardashian ailesinin en küçük üyesi olan , yeni yılı arkadaşlarıyla doyasıyla eğlenerek karşıladı. partisinde alkolün dozunu kaçırınca Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu.

PAYLAŞIMINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Partiden göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği pozunu paylaşan Kylie, daha sonra Paper dergisi için Şubat ayında çekilmiş fotoğrafını hikaye olarak paylaştı. Kylie'nin fotoğrafı ve hikayesi takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Kylie, geçen sene Forbes dergisi tarafından dünyanın en genç milyarderi olarak açıklanmıştı.

TOPLUMDAN TEPKİ ALMIŞLARDI

Kylie Jenner ve Kim Kardashian, zenci kültüründen faydalanarak milyarder oldukları gerekçesi ile toplumun birçok kesiminden tepki almıştı.


Haber Videosu

: Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı
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