Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı
22 yaşındaki Amerikalı yıldız Kylie Jenner, New York'ta yılbaşı gecesini içki içerek kutladı. Aşırı derecede sarhoş olan Jenner, Instagram'da gümüş pullu elbisesi ile eğilerek çektiği fotoğrafı paylaştı. Jenner, fotoğraf çekerken göğüslerinin dekolte elbisesinden dışarı çıkmaması için elleri ile göğüslerini tuttu.
Kendisine ait kozmetik markası çıkaran ve genç yaşta milyarderler listesine giren Kardashian ailesinin en küçük üyesi olan Kylie Jenner, yeni yılı arkadaşlarıyla doyasıyla eğlenerek karşıladı. Yılbaşı partisinde alkolün dozunu kaçırınca Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu.
PAYLAŞIMINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI
Partiden göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği pozunu paylaşan Kylie, daha sonra Paper magazin dergisi için Şubat ayında çekilmiş fotoğrafını hikaye olarak paylaştı. Kylie'nin fotoğrafı ve hikayesi takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Kylie, geçen sene Forbes dergisi tarafından dünyanın en genç milyarderi olarak açıklanmıştı.
TOPLUMDAN TEPKİ ALMIŞLARDI
Kylie Jenner ve Kim Kardashian, zenci kültüründen faydalanarak milyarder oldukları gerekçesi ile toplumun birçok kesiminden tepki almıştı.
Haber Videosu: Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı
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Canım ya kıyamam vah vah,ne haber ne haber ama haCevap Yaz Yayından Kaldır
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et parçaları başka bişiy deyilsinizCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İneklerde memeleri açık geziyor bunlarda.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OHHH. . . ALIM GÜCÜ VAR ALKOL UCUZ HERŞEYE GÜNAH DİYEN YOBAZLAR YOK YADA ŞOK AZ HAYATI GERÇEKTEN YAŞIYORLAR. NE YAPIB EDİP GİDİP ORDA YAŞAMAK İSTİYORUM.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BU ÜLKENİN KAPISI HERKESE AÇIK YANİ GİDE BİLİRSİNYayından Kaldır