Yılanı Kurtaran Urfalı Çobanların Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suyun içinde taşların arasında sıkışan yılan çobanlar tarafından kurtarıldı. Cesaretleri ile izleyenleri korkutan çobanların yorumları ise güldürdü.

CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER

Siverek'te son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kış uykusunda olduğu tahmin edilen bir yılanı vurdu. Taşların arasına sıkışan yılanın yardımına olayı gören çobanlar yetişti. Tehlikeye rağmen yılanı kurtarmak için harekete geçen çobanlar, bir taraftan da görüntüleri cep telefonuna kaydetti.

KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Sosyal medyada paylaşılan kurtarma görüntülerinde çobanların cesareti izleyenleri korkuturken, yaptıkları Türkçe ve Zazaca yorumlar ise izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Kaynak: İHA