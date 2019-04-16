Yılanı Kurtaran Urfalı Çobanların Videosu, Sosyal Medyayı Salladı
Şanlıurfa'da suyun içinde taşların arasında sıkışan yılanı kurtaran çobanların videosu sosyal medyada büyük ses getirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suyun içinde taşların arasında sıkışan yılan çobanlar tarafından kurtarıldı. Cesaretleri ile izleyenleri korkutan çobanların yorumları ise güldürdü.
CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER
Siverek'te son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kış uykusunda olduğu tahmin edilen bir yılanı vurdu. Taşların arasına sıkışan yılanın yardımına olayı gören çobanlar yetişti. Tehlikeye rağmen yılanı kurtarmak için harekete geçen çobanlar, bir taraftan da görüntüleri cep telefonuna kaydetti.
KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ
Sosyal medyada paylaşılan kurtarma görüntülerinde çobanların cesareti izleyenleri korkuturken, yaptıkları Türkçe ve Zazaca yorumlar ise izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
İşte o anlara ilişkin kareler;
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Adamin tipinden size ne? Normal insan iste ne bekliyorsunuz. Kafasinin icinde beyin tasimayanlar insanlarin dis görünüşüyle ilgilenir. Adamin niyetine bakin, yaptigi ise bakin. Kalbiniz cok kötü her seye kötü bakiyor kötü düşünüyorsunuz. Bazi insanlar gercekten kötü.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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önemli olan rol yapıp yapmamak deil önemli olan burda güzel bir insanlık dersi vermişler .yilanda olsa canli canlıdır kimsenin onun canını almaya hakkı yoktur .çoğunuz görseniz korkup kacarsiniz.yada oldurursunuz .demekki yılanı öldürmek her zaman kahramanlık olmuyor asıl kahramanlık onu kurtarmakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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arkadaşlar bu yılanı kurtaran arkadaşa teşekkür ediyorum insanları giyimleriyle kuşamlarıyla yargılamayın lütfen bu bizlere yakışmazCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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İnsanı yaratandan ötürü sevmek.ayrım yapmamak.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yuh size adamın tipine kıro diyen yazıklar olsun sana adamın niyetine bak sen kıroluk tiple deyil senin gibi kalp yoksunu na denirCevap Yaz 16 Yayından Kaldır