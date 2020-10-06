Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
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Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar

06.10.2020 08:56 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:00
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, evlerini yılan basınca eşi ve 4 çocuğuyla birlikte ağabeyinin evine yerleşen Davut Ataş (39) ile ailesi, 4 ay sonra geri döndü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, evlerini yılan basınca eşi ve 4 çocuğuyla birlikte ağabeyinin evine yerleşen Davut Ataş (39) ile ailesi, 4 ay sonra geri döndü. Ancak aile, yılan korkusu devam edince komşularının yardımıyla yeni bir ev yapmaya karar verdi.

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başladığı mayıs ayından itibaren evlerinde görülen yılanlar yüzünden korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı, köydeki ağabeyinin evine yerleşti.

Havaların yeniden soğumaya başlaması nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti. Yakınları ve köylüler, Ateş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi. Temeli atılan evin de havalar soğumadan bitirilmesi hedefleniyor.Davut Ataş'ın ağabeyi Sabri Ataş, "Evin temelini atmaya başladık. Köylüler beraber 3 gündür el birliğiyle getirdiğimiz taşlarla temelini yapıyoruz. Önümüz kış ve zaman daraldı. Malzememiz eksik. İmkanlarımız kısıtlı, kardeşim ailesi ile birlikte zor günler yaşayınca ev yapmaya karar verdik. Yetkililerden ve hayırseverlerden de yardım bekliyoruz" dedi. 

Ailenin büyük oğlu 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş da yılanlar nedeniyle 5 ay önce evi terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Evimiz yılanlarla dolu içinde yaşamaya korkuyoruz. Amcalarım ve konuşlarımızın yardımıyla temelini attık ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum yetkililerden bize yardım etmelerini ve yılanlardan kurtulmak istiyoruz" dedi.


Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar
Yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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