Yıkım sırasında Atatürk resmini fark eden ekipler, çalışmayı durdurdu
Elazığ'daki depremde zarar gören okullardan birinin yıkımı sırasında enkazdaki Atatürk portresini gören ekiplerin çalışmayı durdurması dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ'da enkazdan zarar gören okulların yıkımlarına başlandı.
ÇALIŞMALAR BİR SÜRE DURDU
Ekiplerin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmaların bugünkü etabında enkaz arasında kalan Atatürk portresi nedeniyle çalışmalar bir süre durdu.
SOSYAL MEDYADA DA OLAY OLDU
Ekipler tarafından yıkıntının arasında Atatürk portresinin çıkarılması ile çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler günün en çok paylaşılanları arasına girdi.