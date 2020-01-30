: Yıkım sırasında Atatürk resmini fark eden ekipler, çalışmayı durdurdu

30.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:28

Geçtiğimiz günlerde 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ'da enkazdan zarar gören okulların yıkımlarına başlandı.

ÇALIŞMALAR BİR SÜRE DURDU

Ekiplerin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmaların bugünkü etabında enkaz arasında kalan Atatürk portresi nedeniyle çalışmalar bir süre durdu.

SOSYAL MEDYADA DA OLAY OLDU

Ekipler tarafından yıkıntının arasında Atatürk portresinin çıkarılması ile çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

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