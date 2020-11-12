Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı

12.11.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:10
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı

Adana'da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Adana'da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi 4086 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre annesi öldükten sonra evi alan oğlu tadilat başlattı. Bugün sabah saatlerinde işçiler tadilat yaparken birden duvar yıkıldı. Muhammet Dudu isimli 19 yaşındaki işçi yıkılan duvarın altında kaldı. Diğer işçi arkadaşı çığlık atarak yardım istedi. İşçinin bağırmasını duyan komşular yardıma koşup bir taraftan da sağlık, Can-Kur ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri yıkılan duvarın altında kalan işçiyi kurtarmak için kriko kullanıp duvarı kaldırdı. Daha sonra da işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Dudu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı
Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Elektrik direğinden düşen işçi yaralandı
Elektrik direğinden düşen işçi yaralandı
Cami inşaatından düşen işçi yaralandı
Cami inşaatından düşen işçi yaralandı
Enkaz altında kalan Bildirici son yolculuğuna uğurlandı
Enkaz altında kalan Bildirici son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen İlker Aksum Timur Selçuk Ferzan Özpetek
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Nacer Chadli Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Erkek Bursa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 10:14:52. #1.14#
title