Yiğit Özşener: Usturuplu deliyim
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Yiğit Özşener: Usturuplu deliyim

28.11.2020 07:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 07:42
Yiğit Özşener: Usturuplu deliyim

Ünlü oyuncu, programda kendisini şu sözlerle anlattı: "Usturuplu bir deliyim, yerli yerinde deliririm. Deli tabanım daha özgürleştirici bir şey. Benim için kaşifler, mucitler de öyle. Herkesin bakışlarının dışında bir şeyler yaptılar.

Ünlü oyuncu, programda kendisini şu sözlerle anlattı: "Usturuplu bir deliyim, yerli yerinde deliririm. Deli tabanım daha özgürleştirici bir şey. Benim için kaşifler, mucitler de öyle. Herkesin bakışlarının dışında bir şeyler yaptılar. Delilik bu açından kıymetli." Üniversitenin mühendislik bölümünden mezun olduğunu, bir dönem İngilizce öğretmeni olarak da çalıştığını söyleyen oyuncu, en büyük hayalinin ise müzik yapmak olduğunu açıkladı: "Rock müzik yapanları hep kıskandım." Yiğit Özşener, İbrahim Selim'in "Hiç büyük aşk acısı çektin mi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Çektim. Yemekten kesildim. Saçmaladım. Ama şimdi geri dönüp baktığımda onu yaşayıp büyümem gerektiğini de anladım."

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Kaynak: Hürriyet

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