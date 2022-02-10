Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı hayatı ve biyografisi! Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yiğit Kirazcı merak konusu oldu. İşte Yiğit Kirazcı hakkında merak edilen Yiğit Kirazcı kimdir, Yiğit Kirazcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ağustos 1983

Kaç yaşında 38yaşında

Nereli: İstanbul

Mustafa Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise Netflix dizisi 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırmıştır.

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