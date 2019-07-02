Yığılca'da havadan trafik denetimi
Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerince Yığılca ilçesinde drone ile trafik denetimi yapıldı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerince Yığılca ilçesinde drone ile trafik denetimi yapıldı.
İlçe merkezi, giriş ve çıkışlarda drone ile gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymayanlar tespit edildi.
Kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler drone ile özellikle aşırı hız, emniyet kemeri takmama, sigara kullanma ve kırmızı ışık ihlali konusunda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
Kaynak: AA
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