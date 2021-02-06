Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenler dualarla anıldı
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Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenler dualarla anıldı

06.02.2021 10:54 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:58
Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kartal'da, 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenler unutulmadı.

Kartal'da, 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenler unutulmadı. Elim olayda hayatını kaybeden 21 kişi mezarı başında dualarla anıldı.

Pendik Yeni Şeyhli ve Kavakpınar mezarlıklarında düzenlenen anma törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcıları; Adem Uçar ve Bayram Ali Baştan, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları katıldı. Törende, hayatını kaybedenler için dua ve Kur'an tilaveti okundu.

BAŞKAN YARDIMCILARINDAN ACILI AİLELERE BAŞSAĞLIĞI

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, elim olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek; "İki sene önce, Kartal'da hepimizi derinden üzen acı bir olay yaşadık. Bugün, ailelerimiz ve yakınlarıyla beraber onları anıyoruz. Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan ise, Kartal Belediyesi'nin her zaman Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduğunu kaydederek, "Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenleri unutmadık. Bir kez daha, acılı ailelerimize ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin, bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenler dualarla anıldı
Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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