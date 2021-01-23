Son dakika haber... Yeşilköy'de çıkışları kapatılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürüyor
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Son dakika haber... Yeşilköy'de çıkışları kapatılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürüyor

23.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:52
Son dakika haber... Yeşilköy'de çıkışları kapatılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürüyor

Son dakika haberi: BAKIRKÖY'de çıkışları tuğla ile örülü halde bulunan yangın merdivenini görenleri hayrete düşürdü.

BAKIRKÖY'de çıkışları tuğla ile örülü halde bulunan yangın merdivenini görenleri hayrete düşürdü. 

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan binanın yangın merdiveninin çıkışları görenleri hayrete düşürdü. Dört katlı binanın birinci ve ikinci katlarında yangın merdiveni çıkışı bulunuyor ancak dubleks olduğu öğrenilen üçüncü ve dördüncü katın yangın merdivenleri çıkışları tuğla ile duvar örülmüş durumda. Bina sahibinin oğlundan alınan bilgiye göre yangın merdiveni çıkışının duvar örülerek kapatıldığı dubleks dairenin önceden dershane olarak kullanıldığı öğrenildi. Çıkışların da o zaman kapatıldığı düşünülüyor.

"ŞİMDİ FARK ETTİK"

Yangın merdiveni çıkışları örülmüş olan dubleks dairede oturan kiracı Ali Kotil, "Hiçbir bilgimiz söz konusu değil, şimdi fark ettik. Beton tarzı bir şey değil, demir falan örülmemiş, ayağınla bassan bile kırılabilir, ben şu anda da kırabilirim onu. Neden yapıldığını da bilmiyorum. Yeşilköy'ün içerisinde gezer dolaşırsanız bir çoğunun yangın merdiveni yok. 3 senedir biz buradayız. Öncesinde ne olarak kullanılıyordu, hiç bilmiyorum. Buranın sahibi de buranın en eski yerlilerinden, çok saygın iş adamlarından biri" şeklinde konuştu.

"ÜST KAT DUBLEKS DAİRE DERSHANEYE KİRAYA VERMİŞTİK"Bina sahibinin oğlu Ali Bilen ise, "Binanın üst katı dubleks daire. Biz dershaneye kiraya vermiştik. Yangın merdivenini o zaman yaptırdık. Örülü olduğunu bilmiyordum. Birinci kat ve üstünde bulunan pilates stüdyosunun yangın merdiveninin çıkış kapısı var. Ama dublekste olan örülmüş" dedi.

"GÖRÜNCE FELAKET HİSSETTİM"Yangın merdivenin bu durumu için şaşırdığını söyleyen çevre sakini Maksut Serder, "Görünce felaket hissettim. Başka bir şey hissetmedim. Niye onu örmüşler bilmiyorum. Üstelik burası bir deprem bölgesi. Deprem bölgesinde böyle bir şey görmek insanın içini kapatıyor" dedi.

- İstanbul
Son dakika haber... Yeşilköy'de çıkışları kapatılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürüyor
Son dakika haber... Yeşilköy'de çıkışları kapatılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürüyor
Son dakika haber... Yeşilköy'de çıkışları kapatılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürüyor
Son dakika haber... Yeşilköy'de çıkışları kapatılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürüyor
Son dakika haber... Yeşilköy'de çıkışları kapatılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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