Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor

16.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:48

Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi.

Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor

AMASYA - Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi. Su seviyesinin her geçen gün düştüğü nehrin ortasında adacıklar oluştu.

Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle çok şiddetli kuraklık riskinin yaşandığı kentte debisi düşen Yeşilırmak'ta alarm veren durum köprü ayaklarına ve kıyı şeridine yansıdı. Su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküp olduğu nehirde suyun fazla olduğu alanlarda balık tutan vatandaşlar durumu endişeyle takip etti.

Vatandaşlardan Hamdi Demir, "İnşallah yağışlar başlarda biz de Yeşilırmak'ın alışık olduğumuz haline kavuşuruz" dedi.

Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor
Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor
Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor
Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

İlgili Haberler

(Drone) İçme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi azaldı
(Drone) İçme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi azaldı
Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi
Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi
Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR)
Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Demet Akbağ Hakan Taşıyan
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Çocuk Ankara Galatasaray Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilırmak'ta su seviyesi alarm veriyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 08:47:57. #1.15#
title