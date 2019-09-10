Son dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Son dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Son dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.

10.09.2019 10:02
Son dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu Süleyman Turan 82 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefat haberini CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Yılmaz Güney'in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV'de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında, gözaltında kaybedilen Ali - Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı.

Son dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti
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YORUMLAR (9)

  • BAŞKENT:
    Adam ölmüş rahmet dileyip üzüntüsünü paylaşacağına hala siyaset yapıyor. Bencilsiniz !
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  • BİR YEŞİLÇAM ARTİSİ:
    Yaşadı kalbimize , zihnimize izini bıraktı ve gitti. . Mekanın cennet olsun Süleyman abi inşallah senın de cenazen diğer yeşimcam emekçileri gibi vefasız bir elveda olmasın camii havlusu yeşilcam''a verdiğin emeklere deyeceğini umuyorum. .
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  • BİR DOST:
    vay süleyman abi be dün akşam izledim seni yemin ediyom Allah mekanını cennet eylesin cok iyi adamdın
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  • ASIM ARI:
    Terbiyesiz herif. . . Adamın ölümü üzerinden bile siyaset yapıyorsun. . . . . Sizmi partizancılıktan vazgeçip Demokrat olacaksınız.
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