Son dakika haberleri! YEŞİLÇAM OYUNCUSU NİLÜFER AYDAN'A CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUNDAN 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI
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Son dakika haberleri! YEŞİLÇAM OYUNCUSU NİLÜFER AYDAN'A CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUNDAN 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! YEŞİLÇAM OYUNCUSU NİLÜFER AYDAN'A CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUNDAN 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Son dakika haberler: SOSYAL medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan (Aydan Canbula) "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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SOSYAL medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan (Aydan Canbula) "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80) ve avukatı Yiğithan Yüksel katıldı. Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da hazır bulundu.  Avukat Arslanoğlu "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.  Sanık avukatı Yüksel de müvekkilinin paylaşımının siyasi bir eleştiri olduğunu öne sürerek, sanığın beraat etmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık Aydan "Takdir mahkemenindir, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

 HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDIDavayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nilüfer Aydan'ı "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Suçun işlenişindeki özelliklerini, sanığın dosyaya yansıyan kişiliğini ve suç işleme hususundaki eğilimini dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat oluşturduğunu belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

İDDİANAME 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nilüfer Aydan'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği iddia ediliyordu. İddianamede, şüphelinin ifadesinde bazen parkta oturduğu sırada telefonunu gençlere vererek bir şeyler yazdırdığını, suça konu paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, suça konu paylaşımları telefonunu verdiği gençlerin yazmış olabileceğini söylediği belirtiliyordu. İddianamede şüphelinin, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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