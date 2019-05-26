Yeşilçam'ın Yıldızı Fatma Girik, En Büyük Korkusunu Açıkladı
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden olan Fatma Girik, hayattaki en büyük korkusunu açıkladı. Yıldız isim, "Bu hayattaki en büyük korkum acı çekerek ölmektir" açıklamasında bulundu.
Türk Sinemasın'da hayat verdiği her rolde devleşen Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyatla sevenlerini korkutmuştu. Posta'ya konuşan sevilen oyuncu, sağlık durumunun iyi olmasıyla hayranlarını sevindirdi.
EN BÜYÜK KORKUSUNU AÇIKLADI
Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak gösterilen Fatma Girik, hayatıyla ilgi merak edilenleri anlattı. Efsane oyuncu, yaşamındaki en büyük korkusunu da sevenleriyle paylaştı.
İşte Fatma Girik'in röportajından önemli satır başları;
"HAYATTAKİ EN BÜYÜK KORKUM ACI ÇEKEREK ÖLMEKTİR"
Öyle demeyin ne olur... Sizin gibi bir insana cefa yakışır mı hiç?
"Ben de etten kemikten, sıradan bir insanım. Hastalık herkesin başına gelir. Bu hayattaki en büyük korkum acı çekerek ölmektir. Allah canımı çektirmeden alsın."
AMELİYATTAN ÇIKTIKTAN SONRA NE HİSSETTİNİZ?
Önce ölümün sıcaklığını ve ne kadar yakın olduğunu hissettim. Ardından da ne kadar çok sevildiğimi gördüm. Herkes o kadar üzülmüş ki… Tüm sevdiklerim yanımdaydı. Bundan daha güzel bir şey olamaz.
ÖLÜMDEN KORKAR MISINIZ?
Hiç korkmam. Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem.
"SOSYAL MEDYA BENİ ÖLDÜRMEYE BAYILIYOR"
Hay Allah! Sosyal medya beni öldürmeye bayılıyor. Keyif mi alıyorlar beni öldürmekten acaba? Öldürüyorlar öldürüyorlar, ölmüyorum. Onlar öldürdükçe ben kıvılcımlarımdan doğuyorum. Sosyal medya garip bir mecra. Hem gerekli hem de zararlı.
-
İnsan gençken yaşlanmayacak gibi yaşıyor. Hoyratlık kibir aşağılama. sonra acı çekmeden ölmek isterler.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
-
Ameli salih olanlar ölümden korkmaz, Rabbine bir an önce kavuşmayı arzular. .Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
-
Allah hepimize rahat olum versin hak yiyenler haric . . . . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
o adıyamanlı hayranınla bir çay içmedin ve sana asla zarar vermediği halde benim sapığım diye onurunu kırdın ya sen çekmeden ölmezsin. adam sana 40 yıldır aşık ve adam gibi sevmiş.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Kimin nereye gideceğini Allah bilir Fatma abla geçmiş olsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır