Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Girik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Fatma Girik sevenlerini korkuttu. Evinde düştüğü belirtilen ünlü oyuncu hastanede tedavi altına alındı.
MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULACAK
Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, alınan bilgiye göre dengesini kaybetmesi sonucu evinde düştü. Bakıcılarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Girik, evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boyunluk takıldığı gözlenen ünlü oyuncunun, bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.
"NAZAR DEĞDİ"
Düşmeden önce ellerini yıkadığını ifade eden Girik, "Düştüm, çok önemli bir şeyim yok. Ellerimi yüzümü yıkadıktan sonra dönerken bir anda oldu. Herkes, 'nazar değdi' diyor" ifadelerini kullandı.
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Bugün patates aldim baksan iki kilo yok on bir buçuk lira geldi altın fiyatı gibi sürekli artiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Konuyla ilgisi yok ama ne olacak bu çarşi pazarın hali herşey çok pahalı meyve sebzenin yanina yaklasilmiyor hatırlıyorum eskiden kilo kilo aldigimiz meyve sebzeleri şimdi gram usulü almaya başladık yazık bize ya üstelik işin garip tarafı da tam bir tarım ülkesinde yaşıyor olmamız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ünlüleri anlamiyorum öleceğini bile bile insan valizini güzel amellerle doldurmaz mıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Abla sen atatürk ile konuşuyordun ne oldu sanaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HAYAT BÖYLE İNSANOĞLU HALEN İBRET ALMAMAKTA ISRARALI ARKADAŞLAR ECEL KAPIYI GELİP ÇALMADAN KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERELİM BAK KİMSE BU DÜNYADA KALICI DEĞİL.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır