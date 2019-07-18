Yeşilçam'ın usta isimleri gençleşti! Ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Sosyal medyada trend olan yaşlandırma akımına Yeşilçam'ın usta isimleri de dahil oldu. Uygulamayla ile birçok ünlü yaşlandırma programı kullanırken, usta oyuncular zamanda bir hayli geriye giderek gençleştiler.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan yaşlılık akımına ünlü isimler de dahil olmaya devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Defne Samyeli, ve Ahmet Kural'ın dahil olduğu akıma sosyal medya kullanıcıları Yeşilçam'ın usta isimlerini de dahil etti. Ancak uygulama onları geçmişe götürdü.
ÖYLE BİR DEĞİŞTİLER Kİ
Instagram'da hızla yayılan çılgın akımla değişen usta oyuncuların fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kadir İnanır, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Şener Şen, Hulusi Kentmen ve Nuri Alço'nun uygulamayla gençleşmiş fotoğrafları görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
İşte efsane oyuncuların gençleştirilmiş fotoğrafları;
YORUMLAR (6)
-
en güzeli Hülya Koçyiğit MAŞALLAHCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Fatma girik aynı yine yetmiş yaşında hiç gençleşmemişCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ŞENER ŞEN BİLDİĞİN POLAT ALEMDAR OLMUŞCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
En iyisi de nuri alço olmuşCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Burak Kut olmasın laaa :D :D1 Yayından Kaldır
-
nuri alço Burak Kut''a benzemişCevap Yaz 24 Yayından Kaldır
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı! Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu?
Son Dakika Haberleri