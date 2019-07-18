Yeşilçam'ın usta isimleri gençleşti! Ortaya çıkan görüntüler şaşırttı

Yeşilçam'ın usta isimleri gençleşti! Ortaya çıkan görüntüler şaşırttı

Sosyal medyada trend olan yaşlandırma akımına Yeşilçam'ın usta isimleri de dahil oldu. Uygulamayla ile birçok ünlü yaşlandırma programı kullanırken, usta oyuncular zamanda bir hayli geriye giderek gençleştiler.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan yaşlılık akımına ünlü isimler de dahil olmaya devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Defne Samyeli, ve Ahmet Kural'ın dahil olduğu akıma sosyal medya kullanıcıları Yeşilçam'ın usta isimlerini de dahil etti. Ancak uygulama onları geçmişe götürdü.

ÖYLE BİR DEĞİŞTİLER Kİ

Instagram'da hızla yayılan çılgın akımla değişen usta oyuncuların fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kadir İnanır, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Şener Şen, Hulusi Kentmen ve Nuri Alço'nun uygulamayla gençleşmiş fotoğrafları görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

İşte efsane oyuncuların gençleştirilmiş fotoğrafları;

Kadir İnanır
Fatma Girik
Hülya Koçyiğit
Şener Şen
Hulisi Kentmen
Nuri Alço
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