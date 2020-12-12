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Yeşilay kapakları her telden çalıyor

12.12.2020 07:32 | Son Güncelleme: 12.12.2020 07:37
Yeşilay kapakları her telden çalıyor

Son sayının 'tasarımcısı'ysa Hürriyet Kelebek yazarı Nil Karaibrahimgil... Bugüne dek bin sayıdan fazla yayımlanan derginin kapağını ilk olarak mart ayında usta ressam Devrim Erbil tasarladı.

Son sayının 'tasarımcısı'ysa Hürriyet Kelebek yazarı Nil Karaibrahimgil... Bugüne dek bin sayıdan fazla yayımlanan derginin kapağını ilk olarak mart ayında usta ressam Devrim Erbil tasarladı. İşte bugüne kadar dergi kapağını tasarlayan isimler ve konseptleri...

Mart: Ressam Devrim Erbil  – 'İyi ve sağlıklı yaşam'

Nisan: Şarkıcı Aydilge  – 'Müzik özgürlüğü evinize getirir'

Mayıs: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu – 'Evde iyi ve sağlıklı yaşamın #TamZamanı'

Haziran: Ressam Ahmet Güneştekin – 'İyi ve sağlıklı bir yaşam için sanatın olmazsa olmazı'

Temmuz: Dünya Tekvando Şampiyonu İrem Yaman – 'Gönüllü olmak için büyük bir adım at!'

Ağustos: Sunucu ve manken Tülin Şahin – 'İyi ve kaliteli yaşamak için sağlıklı yaşam önemli'

Eylül: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca – 'Mücadelemiz iyi ve sağlıklı gelecek için'

Ekim: Nobel'li bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar – 'Sigaranın DNA'yı bozan etkisi'

Kasım: Moda tasarımcısı Arzu Sabancı – 'Bağımsızlık Her Zaman Moda'

Aralık: Müzisyen Nil Karaibrahimgil – 'Kendi Hayatının Kahramanısın' 

Dergilere yesilaymarket.com ve Turkcell Dergilik'ten ulaşılabiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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