Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
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Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği

Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Bölge koordinatörlük sistemine geçilmesi sebebiyle Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı görevinden istifa ederek Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinden sorumlu Bölge Koordinatörü olarak tayin edildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Bölge koordinatörlük sistemine geçilmesi sebebiyle Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı görevinden istifa ederek Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinden sorumlu Bölge Koordinatörü olarak tayin edildi.

Şube merkezinde yapılan toplantı sonrası yeni Başkan Av. İmren Çavuşoğlu, Dr. Serhat Yamalı'ya bağımlılıklarla mücadele konusunda ve Yeşilay Bursa Şubesi'nde verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. Yamalı ise, "Şimdiye kadar birçok etkinlikte omuz omuza çalıştığımız kıymetli arkadaşlarıma yeni dönemde başarılar diliyorum. Yeşilay Bursa Şubesi üyeliğim elbette devam edecektir. Bölge koordinatörü olarak yine beraber çalışacağız. Şubemizin bir üyesi olarak Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuzun daima destekçisi olmaya devam edeceğim. Başkanımız İmren hanıma ve yönetim kurulumuza devir teslim töreni için teşekkür ederim. Bugüne kadar Yeşilay Bursa Şubesi adına birlikte ortaya koyduğumuz bütün fedakarca gayretleriniz için arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Av. İmren Çavuşoğlu Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı, Şube Genel Sekreteri Suat Arvas, başkan yardımcısı ve başkan vekili, Abdulaziz Tok Şube Genel Sekreteri, Ömer Zengin ve İlayda Demir Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlerine devam edecek. - BURSA

Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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