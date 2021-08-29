YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞALARININ DENİZE YOLCULUĞUNU İZLEDİLER
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YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞALARININ DENİZE YOLCULUĞUNU İZLEDİLER

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞALARININ DENİZE YOLCULUĞUNU İZLEDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde vatandaşlar, yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağalarını izledi.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde vatandaşlar, yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağalarını izledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği'nce 'Sen de katıl fark yarat' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Samandağ sahilinde bir araya gelen vatandaşlar, yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağalarını izleyerek o anlara şahit oldu.

'İNSANLAR DENİZ KAPLUMBAĞALARINI SAHİPLENİYOR'

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile deniz kaplumbağalarını izleme ve alan koruma çalışması yürüttüklerini belirterek "Doğaseverlere deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak denizle buluşma yolculuğunu izlettirmek için etkinlik düzenledik. Deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışları, Eylül sonuna kadar devam ediyor. Güzel bir ilgi oldu. Biz yıllardır yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini de görüyoruz. İnsanlar, deniz kaplumbağalarını sahipleniyor" dedi. Vatandaşlar daha sonra çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha bölgesinde kuş gözlem etkinliğine de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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