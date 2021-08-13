'Yerli Ürün Pazarı' doğal ürün almak isteyen vatandaşların adresi oluyor
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'Yerli Ürün Pazarı' doğal ürün almak isteyen vatandaşların adresi oluyor

'Yerli Ürün Pazarı' doğal ürün almak isteyen vatandaşların adresi oluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin işbirliği ile Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda her Cumartesi günü kurulan 'Yerli Ürün Pazarı" vatandaşların uğrak adresi oluyor.

Kış ayları öncesi hazırlıklara başlayan vatandaşlar çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

"KIŞ HAZIRLIĞI İÇİN YOĞUN İLGİ VAR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yerli Ürün Pazarı'nın işleyişi hakkında bilgi verirken "Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha önce Meram'ın farklı mahallelerinde çiftçilere yönelik girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri verilmişti. Bu eğitimlerde sertifikalarını alan çiftçilerimiz Cumartesi günleri Melikşah Pazar Alanımızda, kendi ürettikleri ürünleri hemşehrilerimizle buluşturuyor. Burada satışa sunulan ürünler, aracı olmadan direkt olarak üreticiden tüketiciye ulaştırılma özelliğine sahip. Böyle olunca fiyatlar da daha uygun hale geliyor. Son süreçte kış ayları öncesi hazırlık yapmak isteyen hemşehrilerimiz bu pazara yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

"UYGUN FİYATLA ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE ULAŞIYOR"

Başkan Kavuş, doğal ürünlere olan talebin gün geçtikçe daha da arttığını belirtirken, "Değişen yaşam şartları ile birlikte yediğimiz ürünlerdeki kalite maalesef düşüyor. Bu sebepten dolayı hemşehrilerimiz, sağlıklı ortamlarda üretilen, işlem görmemiş doğal ürün arayışına giriyor. Çiftçilerimiz kendi ürettikleri ürünleri Melikşah Pazar Yeri'nde satışa sunarak, hem kendileri kazanıyor, hem de hemşehrilerimizin uygun fiyatla doğal ürünlere ulaşmasını sağlıyor. Yerli Ürün Pazarı'nın kurulması ve çiftçilerimizin eğitimi konusunda verdiği destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum" şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Bültenler

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'Yerli Ürün Pazarı' doğal ürün almak isteyen vatandaşların adresi oluyor - Haberler
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