Yerli Solunum Cihazı Tanesi 125 Bin Liradan İhraç Edildi

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs ile mücadele sırasında

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs ile mücadele sırasında solunum cihazı oldukça kritik bir öneme sahip. Sağlık Bakanlığı iş birliği ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde Biosys, Aselsan, Baykar ve Arçelik tarafından üretilen yerli solunum cihazı bazı ülkelere ihraç edildi. Yerli solunum cihazı fiyatı belli oldu!

Yerli Solunum Cihazı Fiyatı Ne Kadar?

Oldukça kısa bir sürede üretilen ve tüm testlerden başarıyla geçen yerli solunum cihazı, muadil ürünlerle aynı seviyede performansı göstermeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Litvanya'ya satılan 20 adet yerli solunum cihazının ihraç bedeli ortaya çıktı.

Biyovent olarak isimlendirilen bu cihazın 17,500 dolar birim fiyatla ihraç edildiği açıklandı. Bu da mevcut kur üzerinden bir dönüştürme yaptığımızda yaklaşık 125,000 TL birim fiyat anlamına geliyor. Buna karşın cihazın maliyet fiyatının ne kadar olduğu net olarak bilinmiyor. Biyovent'in bazı özellikleri ise şu şekilde:

Milisaniyeler içerisinde tepki veriyor.

Entegre nebülizör sistemine sahip.

Ölçüm değerlerini grafiksel olarak sunuyor.

Akıllı Solunum İzleme teknolojisine sahip. Bu sayede akciğerin dinamik durumunu gösterebiliyor.

Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen modlarına sahip.

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