Yerli La Casa de Papel Geliyor! Tokyo İçin İki İsme Teklif Götürüldü
Dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlaması geliyor. Dizide Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu için görüşülürken, Tokyo karakteri için ise Tuba Büyüküstün ve Cansu Dere'ye teklif götürüldüğü ortaya çıktı.
Tüm dünyada büyük yankı uyandıran dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlaması geliyor. Ay Yapım'ın, dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlamasını yapmaya karar verdiği iddia edildi.
CAST ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma sağlayan şirketin cast görüşmeleri devam ediyor.
BERLİN KAAN
Yapım şirketinin, dizinin Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.
TOKYO İÇİN İKİ İSİM
Ay Yapım tarafından çekilecek olan dizide Tokyo Karakteri İçin Tuba Büyüküstün'e ve Cansu Dere'ye teklif götürüldü. uzun süredir ekranlarda yer almayan iki güzel oyuncunun da teklife sıcak baktığı konuşuluyor. Dizinin bir diğer fenomen olan karakteri 'Berlin' için ise Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma imzalandığı öğrenildi.
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Zaten işimiz gücümüz taklit olmuş. Hiç yeni birşeyler üreteyim diyen yok. Çalma çırpma yürütme hepsi bizde.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yatmadan once 5000 kere patates sogan deyin bakin goreceksiniz ucuzlayacakCevap Yaz 3 4 Yayından KaldırHAKAN: Bu doz iyi geldi. . . AahhahaahahaYayından KaldırBÜRÜTÜS: Mah ucuzlarYayından Kaldır