Yerli güvercinler Avrupa'da boy gösterecek
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Yerli güvercinler Avrupa'da boy gösterecek

Yerli güvercinler Avrupa'da boy gösterecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurucuları Mustafakemalpaşalı olan ve düzenledikleri yarışmalarla güvercin sevgisini uluslararası zemine taşıyan Gökyüzünün Efsane Kanatlıları Derneği, Avrupa Sanat Güvercinleri Federasyonu'na (EFU) üye oldu.

Kurucuları Mustafakemalpaşalı olan ve düzenledikleri yarışmalarla güvercin sevgisini uluslararası zemine taşıyan Gökyüzünün Efsane Kanatlıları Derneği, Avrupa Sanat Güvercinleri Federasyonu'na (EFU) üye oldu.

Gökyüzünün Efsane Kanatlıları Derneği Başkanı Musa Çelik, üyelik müjdesini duyurduğu açıklamasında, "Ülkemizin güvercin ırklarını artık daha güçlü bir şekilde tanıtacağız" dedi.

Çelik, yeni bir dernek olmalarına rağmen, Avrupa Sanat Güvercinleri Federasyonu'na (EFU) üye olmanın gururunu yaşadıklarını, yeni dönemde büyük bir gelişim içinde olacaklarını söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

"Gökyüzünde hünerler sergileyen bir canlının ismini verdiğimiz derneğimiz 2014 yılında kuruldu. 2009 yılında Türkiye Güvercin Federasyonu'nun başaramadığını Mustafakemalpaşa'mızın nadide derneği gerçekleştirdi ve Avrupa Birliği ülkelerinin federasyonu olan Sanat Güvercinleri Federasyonu'na kabul edildi. 2015 yılından beri süren titiz çalışmalar sonucu derneğimiz temmuz ayı itibariyle EFU'ya seçildi. Bu süreçte derneğimiz EFU'ya,ülkemizin güvercin ırkları adına yapacağı çalışmaları, bugüne kadar yaptığı faaliyetleri ciddi bir hazırlıkla anlattı. EFU'ya yaptığımız başvurunun ardından süren incelemelerin ardından süreç lehimize tamamlandı. EFU Genel Kurul Toplantısı'nda Almanya, Fransa, İsviçre, Slovakya, Çekya, Sırbistan, Hırvatistan ve Hollanda gibi ülkelerin toplamda 14 olan oylarının 13'ünü alarak bu büyük platforma katılma hakkı kazandı".

Başvuru talebinin kabul edilmesinde emeği olan dernek üyelerine teşekkür eden Çelik, yerli ırk güvercinlerin artık Avrupa'da birçok profesyonel şenlikte boy göstereceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Yerli güvercinler Avrupa'da boy gösterecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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