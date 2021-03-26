Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen yerli aşı çalışmalarında kat edilen mesafeyi değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlar katıldı.

KLİNİK MERKEZ SAYISI 20'YE ÇIKARILACAK

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9'dan 20'ye çıkarılacak.

İnsan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenecek. Çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir sorumlu danışman atanması sağlanacak.

Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmaları sonuçlandırılacak.

Geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapılacak.

Devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi sağlanacak.

Yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantıları en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı