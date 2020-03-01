Yerköy, İdlib şehitleri için tek yürek oldu
Haberler » Güncel » Yerköy, İdlib şehitleri için tek yürek oldu - Haber

Yerköy, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askerlerimize karşı yapılan hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için Yerköy'de mevlit okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı.

01.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:38
Yerköy, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

Suriye'nin kentinde bulunan askerlerimize karşı yapılan hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için 'de mevlit okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı.


Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik için Yerköy'de, düzenlenen Mevlid-i Şerif ve gıyabi cenaze namazına Yerköy ve çevresinden çok sayıda vatandaş katıldı.


Yerköy Molla Hüsrev Camiinde okunan mevlid-i şerif ve gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Cenaze namazı sonrası "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler