Yerköy Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

YERKÖY, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 201 belediye şirketi işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat merkez olmak üzere diğer il, ilçe ve belde belediyeleri arasında en yüksek maaş zammını yaparak Yerköy Belediyesinin rekor kırdığını belirtti.

Yılmaz, hiçbir siyasi fikir ayrımı yapmaksızın her zaman çalışanlarının yanında olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için imkanlarımızı tekrar değerlendirip, işçi kardeşlerimizin yüzleri gülsün diyerek ücretlerini rekor bir zam yaparak düzenlemiş bulunmaktayız." dedi.

Yapılan zamlarla 2022 yılının ilk altı ayı için Yerköy Belediyesinde çalışmakta olan bekar personel maaşının 5 bin 890 lira, evli personelin 5 bin 975 lira, evli ve 1 çocuklu personelin maaşının 6 bin 15 lira olduğunu aktaran Yılmaz, yapılan ücret artışlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise Yozgat il, ilçe ve belde belediyeler arasında en yüksek zammı veren Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a teşekkür etti.