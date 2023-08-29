Zonguldak'ta Roman vatandaşlara yönelik iş kulübü eğitimi düzenlendi

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) işbirliğinde Roman vatandaşlara yönelik İş Kulübü eğitimi düzenlendi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) işbirliğinde Roman vatandaşlara yönelik İş Kulübü eğitimi düzenlendi.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere mesleki, psikososyal, sosyokültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma, iş arama becerilerini artırma ve çalışma hayatının gereklilikleri konusunda farkındalık oluşturma amacıyla eğitim düzenlendi. İş Kulübü Lideri Hilal Özkan tarafından katılımcılara "İş arama motivasyonu, iş başvurusunda bulunma, mülakat süreci ve iş hayatına uyum sağlama" konularında bilgilendirme yapıldı. - ZONGULDAK