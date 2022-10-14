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Zonguldak haberi | Zonguldak Havalimanı, kış uçuş programını duyurdu

Yerel Haberler

Zonguldak haberi | Zonguldak Havalimanı, kış uçuş programını duyurdu

Zonguldak gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanının yurt dışı ve İstanbul kış uçuş programı belli oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanının yurt dışı ve İstanbul kış uçuş programı belli oldu.

Zonguldak Havalimanı yurt dışı ve İstanbul kış uçuş programı yönetim tarafından şu şekilde açıklandı; dış hatlar, Düsseldorf-Zonguldak-Düsseldorf hattı arasında pazartesi günleri olmak üzere 31 Ekim-14 Kasım 2022 arası 3 hafta boyunca gerçekleştirilecek; çarşamba günleri, 2 Kasım-11 Ocak 2023 arası 11 hafta ve 22 Şubat-22 Mart 2023 arası 5 hafta olacak; cuma günleri, 28 Ekim-24 Mart 2023 arası sürekli olacak.

Pazar günleri, 30 Ekim-19 Mart 2023 arası sürekli olacak. Dortmund-Zonguldak-Dortmund hattı, cumartesi günleri 5 Kasım-7 Ocak 2023 arası 10 hafta boyunca devam edecek.

İç hatlarda ise İstanbul-Zonguldak-İstanbul, haftada 3 gün olmak üzere (çarşamba-cuma-pazar) 2 Kasım-26 Mart 2023 arası THY ile İstanbul üzeri Türkiye'nin ve dünyanın tüm havalimanlarına tek biletle, bavul taşımadan uçuş sağlanabileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Saltukova İstanbul Yerel Haberler

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