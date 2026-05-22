Yüksekova'da Pancar Toplarken Kayalıklardan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamak için dağlık alana çıkan Naime Yalçın, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yüksekova İlçesi Onbaşılar köyü kırsalında pancar toplamak için dağlık alana çıkan Naime Yalçın (45), kayalıklardan düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle ekipler bölgeye yürüyerek ulaştı.

Kayalıkların arasında ağır yaralı halde bulunan Yalçın ilk müdahalenin ardından vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından kayalık alandan indirildi. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Naime Yalçın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
