Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplanacak

Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu hafta toplanması bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor. Şura; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en üst düzey karar organı olarak, terfi, emeklilik ve atamalar gibi kritik konuları ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Şura'ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak. - ANKARA