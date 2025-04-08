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Yozgat'ta Sağlık Alanında Önemli İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi arasında imzalanan protokol ile sağlık hizmetleri ve tıp eğitimi alanında ortak çalışmalar yapılacak. İş birliği ile bölgedeki sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet hastanesi ile üniversite hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

YOZGAT - Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında işbirliği protokolü, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından imzalandı.

İmzalanan protokole göre eğitimden sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. İki hastane arasında personel, altyapı ve bilgi paylaşımı artırılarak, tıp eğitimi alan öğrenciler ve uzman hekimler için ortak eğitim ve uygulama imkanları sağlanacak. Bu işbirliği ile Yozgat'taki sağlık hizmetlerinin kapasitesi güçlendirilecek. Bu iş birliği ile bölgedeki sağlık sektörünün gelişimine önemli bir katkı sunarken, hasta ve hekim memnuniyetinin artırılmasına da destek olması hedefleniyor.

İmza programında konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Her geçen gün bir yeni güzelliğe bir yeniliğe imza atmaya devam ediyoruz. Bugün de ülkemizde Türkiye'de ilk olacak, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Şehir Hastanemiz ve Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ile birlikte iş birliği protokolümüzü imzalıyoruz. İnşallah bu süreç iki hastanemizin iş birliği ile ilimizdeki tedavi ve sağlık hizmetlerini güçlendirecek. Hem insanımızın işlerini kolaylaştıracak hem de bizlerin sunduğu hizmetin kalitesini arttırmış olacak" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise "Türkiye'de ilk defa kısmi iş birliği olacak. Yani Yozgat'ın ihtiyaçları doğrultusunda hem hizmet ihtiyaçları hem eğitim ihtiyaçları doğrultusunda buradaki hekimlerin hizmet konforunu arttırmak adına, Yozgat'a daha uzun süreler hizmet vermeleri adına katkı sağlamak üzerine gerçekleştirdiğimiz bir protokol. Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı izniyle yapılabilen bir protokol. İnşallah memleketin bizim gibi ihtiyaç duyan, insan kaynaklarını ve hizmet kaynaklarının doğru kullanılması adına ihtiyacı olan yerlerde doğru işlerin yapılmasına örnek teşkil edecek bir protokol. Sıkıntılı olan klinikler doğrultusunda Sayın Valimizle Rektörlük düzeyinde bizzat belirleyeceğimiz konularda hem eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi hem de doktor ihtiyaçlarının giderilmesi, asistan eğitimlerinin Şehir Hastanesi'nde ve Üniversite Hastanesi'nde sürdürülmesi böylece Yozgat'ın potansiyelinin halkımıza yansıtılmasını içeriyor" diyerek ayrıntılar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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