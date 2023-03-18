Yozgat'ta Ramazan Pidesi 5 Liradan Satılacak

Yozgat’ta sade ramazan pidesi bu yıl 5 liradan satılacak. Girdi maliyetlerindeki artışlara dikkat çeken fırın işletmecisi Hakan Sönmez, yumurta fiyatlarında bir artışın olmaması halinde, tekli yumurtalı-susamlı ramazan pidesinin 7,5 lira, çiftli pidenin de 15 liradan satılacağını söyledi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta sade ramazan pidesi bu yıl 5 liradan satılacak. Girdi maliyetlerindeki artışlara dikkat çeken fırın işletmecisi Hakan Sönmez, yumurta fiyatlarında bir artışın olmaması halinde, tekli yumurtalı-susamlı ramazan pidesinin 7,5 lira, çiftli pidenin de 15 liradan satılacağını söyledi.

Yozgat'ta geçen yıl ramazan ayında 2 lira 75 kuruştan satılan 200 gramlık ramazan pidesi bu yıl 5 liradan tüketiciye ulaşacak.

"YOZGAT ÖZEL BİR FİYAT UYGULANMIYOR"

Fırın işletmecisi Hakan Sönmez, "Ekmeklerimiz standart, 200 gram boş pidemiz 5 lira. Yozgat özel bir fiyat uygulanmıyor, sadece yumurtalı ve susamlı da uygulanıyor. Şu andaki hesaplara göre 7,5 liradan gider. Olası bir artış olmasa yumurtada, yumurtalı, susamlı pidemiz de 7,5 liradan, çiftlisi 15 lira olarak halkımıza hizmet edeceğiz" dedi.

Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakınan Sönmez şöyle konuştu:

"İşlerimiz çok şükür idare etmeye çalışıyoruz. Un fiyatları, odun fiyatları, maliyetler, girdiler devletimiz yardımcı olmaya çalışıyor ama sadece bununla bitmediği için sigorta primleri, dükkan kiraları, elektrik, su derken çok şükür ayakta kalmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ekmeğimizi ucuza satmaya çalışıyoruz ama inanın ki biz de zor durumdayız."