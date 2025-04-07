Yozgat'ta Hastaneler Arasında Eğitim ve Sağlık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında kısmi işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda ortak çalışmaların yürütüleceği kaydedildi.

Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında kısmi işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat il merkezinde yer alan iki ayrı hastane arasında imzalanan protokolle, personel, altyapı ve bilgi paylaşımı artırılarak, tıp eğitimi alan öğrenciler ile uzman hekimler için ortak eğitim, uygulama imkanları sağlanacak. İşbirliğiyle, Yozgat'taki sağlık hizmetlerinin kapasitesini güçlendirerek, bölgedeki sağlık sektörünün gelişimine önemli bir katkı sunarken, hasta ve hekim memnuniyetinin artırılmasına da destek olacağı aktarıldı.

"Bazı kliniklerde sıkıntılarımız var"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, her iki hastanenin bazı kliniklerde sıkıntılarının bulunduğunu, bu sıkıntıların işbirliğiyle aşılabileceğini belirtti.

Yaşar, hem hizmet hem de eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, üniversite hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'nin işbirliğinin sağlanacağı protokolle, hekimlerin hizmet konforunun da artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı izniyle yapılan protokolün, hizmet kaynaklarının doğru kullanılması adına ihtiyaç olan yerlerde yapılmasına örnek teşkil edeceğini ifade eden Evren Yaşar, "Yozgat'ın ihtiyaçları doğrultusunda bazı kliniklerde sıkıntılarımız var. Özellikle o klinikler doğrultusunda belirleyeceğimiz konularda hem eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi hem doktor ihtiyaçlarının giderilmesi, asistan eğitimlerinin sürdürülmesi, böylece Yozgat'ın gerçekten gelişmiş yatırımları sayesinde potansiyelinin halkımıza yansıtılması protokolü. Çünkü biz potansiyele sahibiz, bu potansiyeli doğru değerlendirdiğimiz takdirde hem üniversite hastanesinin hem de şehir hastanesinin menfaatine olacağını düşündüğümüz kapsamda klinikleri belirleyip, bu minvalde de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan da "Amacımız her zaman dışarıya sevk vermeyip, Yozgat içinde değerlendirebilmek hastalarımızı. Bunu da bu süreçte, süreklilik arz ederek halledeceğiz" diye konuştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, protokolü imzalarken, "Gerçekten iyi niyetle, iyilikle, iyi düşünerek çıkılmış bir yol. Hem ilimize hem de ülkemize örnek olur. Süreci işletmek, karşılıklı iyi niyetle işletmek arkadaşlarımıza düşüyor" dedi.