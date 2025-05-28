Yozgat'ta Çalınan Araç Aksaray'da Bulundu

Yozgat'ta Çalınan Araç Aksaray'da Bulundu
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Yozgat'ta Çalınan Araç Aksaray'da Bulundu
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalınan araç, Aksaray'da güvenlik güçleri tarafından bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanırken, çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Yozgat'ta çalınan araç, Aksaray'da bulundu

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalınan araç, Aksaray'da bulundu.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.K.'ya ait aracın çalındığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek araca ulaştı. Aracı B.T.'nin çaldığı ve şüphelinin Aksaray'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalıntı araç Aksaray'da bulundu. Ancak şüpheli ikinci bir aracı çalarak kaçma girişiminde bulundu. B.T. çaldığı ikinci araçla birlikte yakalandı.

Çalıntı araç sahibine teslim edilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DOĞAN - Yerel
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